Le bomboniere della Croce Azzurra

Primavera: tempo di cerimonie. Allora scegliete le bomboniere di Croce Azzurra Buscate. Sono realizzate a mano dai volontari e sono personalizzate per qualsiasi occasione.

Primavera: ricomincia, anche dopo uno stop forzato dal Covid, la stagione delle cerimonie, dalle comunioni ai matrimoni, passando per i battesimi. Se volete ricordare un’occasione speciale, facendo del bene, allora scegliete le bomboniere di Croce Azzurra Buscate. Sono realizzate a mano dai volontari e sono personalizzate per qualsiasi occasione: battesimo, comunione, cresima, matrimonio e laurea. Per informazioni e richieste, basta mandare una mail a info [at] croceazzurrabuscate [dot] org o un messaggio WhatsApp al numero 347/9277275.

