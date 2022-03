Call center verde pubblico

Verde pubblico e arredi urbani: filo diretto tra cittadini e AMGA. Attivo un call center espressamente dedicato, che raccoglie richieste e suggerimenti.

La presenza di spazi verdi all’interno delle città influisce notevolmente sulla qualità di vita delle persone ed è anche per questo che la loro manutenzione rappresenta uno degli argomenti di maggiore interesse per la collettività. Non solo: il settore del verde pubblico è uno di quelli in cui la collaborazione attiva dei cittadini risulta fondamentale. Nasce proprio con questo obiettivo ed è frutto della sinergia tra AMGA e Comune, il nuovo servizio telefonico dedicato alle segnalazioni inerenti il verde pubblico e gli arredi urbani.

Il numero è l’800 19.63.63, già noto in quanto i cittadini lo utilizzano per effettuare segnalazioni riguardanti l’igiene urbana e la raccolta porta a porta dei rifiuti: a chi chiamerà sarà chiesto per quale dei due ambiti (rifiuti o verde pubblico) intende effettuare la segnalazione.

Perché chiamare il numero verde? Per segnalare, ad esempio, situazioni critiche causate da fronde di alberi che, ubicati su suolo pubblico, coprono i segnali stradali, oppure il mancato taglio dell’erba negli spazi pubblici, o difetti delle fontanelle presenti nei parchi, piuttosto che panchine o attrezzature ludiche danneggiate da atti vandalici o semplicemente dall’usura del tempo. Saranno ben accette anche le osservazioni e i suggerimenti per migliorare il servizio o per rendere ancora più gradevoli gli spazi verdi legnanesi, pilastri della sostenibilità urbana.

Le segnalazioni saranno trasmesse in tempo reale dal call center alla squadra di Amga addetta alla manutenzione del verde urbano, che provvederà poi a programmare la propria uscita (non si tratta, infatti, di un servizio di pronto intervento): osservazioni e consigli confluiranno, invece, in un report che il call center provvederà ad elaborare e a trasmettere periodicamente ad AMGA e a Palazzo Malinverni. Si ricorda che il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13.

