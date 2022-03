Progetto Magenta correrà alle amministrative cittadine come coalizione, con il sostegno della lista civica giovane ‘Next Magenta’.

Era stato promesso in sede di presentazione della candidatura di Silvia Minardi, ora è una realtà: Progetto Magenta correrà alle amministrative cittadine come coalizione, con il sostegno della lista civica giovane ‘Next Magenta’. Si tratta di ragazzi e ragazze under 30 che, alla presentazione ufficiale della lista presso il Parco Bernini, ci sono arrivati in bicicletta: la lista si ispira sia nel nome sia nelle proposte a Next Generation Europe, il grande piano europeo per la ripresa che, se sfruttato, può essere anche per Magenta l’occasione per rendere la città più verde, più digitale e più resiliente.

“Ci presentiamo alla città con un programma elettorale innovativo, nel quale crediamo molto, che si è sviluppato attraverso incontri di approfondimento con alcune realtà di Magenta e del nostro territorio. Vogliamo dare il nostro contributo, senza aspettare in silenzio che i soliti noti scelgano per noi quando dovrebbe essere il nostro turno”. “Sono ancora più importanti queste energie di persone straordinarie in un momento in cui i giovani come loro escono da 2 anni assurdi dettati dal covid - ha commentato la candidata sindaco Silvia Minardi - e adesso sono immersi nell’incubo della guerra alle nostre porte e dei profughi già in casa nostra. È questo il momento di dare fiducia e responsabilità alla generazione del futuro”.

Il primo progetto della neonata lista ha il fulcro proprio nel parco Bernini, 36 mila metri quadri attualmente non sfruttati al meglio dall’Amministrazione e dalla cittadinanza, che è stato ribattezzato dalla lista il ‘Park-ini’: a partire da alcuni parchi già individuati e in collaborazione con alcuni giovani architetti l’idea è sviluppare un tema principale in ogni parco. E così il Parco Bernini viene suddiviso in quattro aree, compresa una grande area dove praticare sport all’aria aperta.

“Next Magenta ha dimostrato oggi la via per come potrà essere la Magenta del futuro, con persone serie e idee innovative. La partecipazione è stata straordinaria, è arrivato tanto sostegno e sono già arrivate idee nuove per come migliorare la città. Ci siamo anche noi e non vediamo l’ora di fare la nostra parte”, sono le parole di Marco Maggi, uno degli esponenti della lista Next Magenta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!