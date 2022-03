Futura Volley: buona la prima

Partenza sprint della Futura Volley Giovani Busto Arsizio in questi playoff edizione 2021/22: davanti al numeroso pubblico amico del PalaBorsani, Lualdi e compagne conquistano il 3-0 sulla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Le Cocche non hanno mostrato segni di emozione nella prima apparizione alla post-season della loro storia: se la prima frazione ha visto il gruppo di Lucchini sempre avanti, con un’ottima presenza a muro, nella seconda la Futura ha dovuto soffrire per avere ragione della Ipag, in un finale comunque dominato e segnato da un grande contributo in arrivo dal centro. Montecchio ha tentato di riaprire la contesa nel terzo set portandosi immediatamente in testa con un certo margine (4-9), ma la manovra casalinga non si è arrestata: una grande concentrazione è stata determinante per impattare ancora una volta nelle battute conclusive e per non guardarsi più indietro dal 20-19 in poi, fino alla meritata vittoria. Angelina strappa i titoli di top scorer (20 punti) e di MVP della gara; da segnalare, come detto, la grande gara della coppia centrale Lualdi-Sartori e la quantità di muri (13) messi a segno dalle bustocche.

La Futura tornerà in campo mercoledì 23, per disputare Gara 2 sul campo di Montecchio; una vittoria garantirebbe il passaggio del turno contro la vincente dello scontro tra Talmassons e Ravenna.

