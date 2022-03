Lavori in più vie

Rifacimento dei marciapiedi da un lato, riqualificazione delle condutture dell'acqua potabile dall'altro. L'Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano retta dal sindaco Walter Cecchin annuncia il decollo di una serie di interventi di peso per le vie cittadine.

Nel primo caso l'attenzione si è puntata sulle vie Battisti, Milano e Aldo Moro. "I lavori sono particolarmente onerosi - spiega Cecchin in una nota - sotto lo strato vecchio di catrame non è infatti presente un piano di cemento ma solamente terra, per questi motivi si è proceduto in varie parti alla costituzione di un piano rigido in cemento prima di depositare il nuovo colato". L'intervento muove un importo di circa 25 mila euro.

Frutto di un'intesa con Cap Holding è, invece, l'attenzione alle condutture dell'acqua potabile che si concentrerà sulle vie Gerli, Lombardia, Corridoni, 25 Aprile e su vicolo della Rosa. Vie che, precisa Cecchin, "Dopo i lavori verranno completamente riasfaltate". Cecchin evidenzia la "primaria necessità" degli interventi messi in campo "Per un'importante riqualificazione e un efficace ammodernamento del sistema di distribuzione dell'acqua potabile troppo spesso oggetto di perdite". In questo caso l'importo in campo è di 400 mila euro.

