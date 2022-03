Insieme. Per fare riflettere su temi di grande respiro culturale e ricaduta sociale. Ualz e Comune di Nerviano intersecano le loro rette per dare vita alle 'Conferenze del mercoledì'.

Insieme. Per fare riflettere su temi di grande respiro culturale e ricaduta sociale. Ualz e Comune di Nerviano intersecano le loro rette per dare vita alle 'Conferenze del mercoledì'. Lo scopo di entrambi gli enti è, come si legge in una nota, di "Ampliare l'offerta culturale e formativa". Gli appuntamenti partiranno il 6 aprile e si concluderanno il 4 maggio. Il 6 aprile, con inizio alle 15 in Sala Bergognone come tutti gli altri appuntamenti, si parlerà di Marie Curie donna e scienziata. L'incontro si propone di illustrare la figura poliedrica della vincitrice di due premi Nobel e scopritrice del radio. A trattare il tema saranno Sandra Mercuri e Paola Reggiani. Il 13 aprile si parlerà invece di transizione ecologica, espressione oggi molto ricorrente e ambito per il quale è stato costituito persino un ministero presieduto da Lorenzo Cingolani. A fornire spunti di riflessione sarà Maria Risa Spagnolo. 'Il fascino della matematica' sarà, invece, al centro dell'appuntamento del 20 aprile con le riflessioni di Ornella Ferrario. Il 27 aprile Valter Bottini condividerà con l'uditorio la domanda e una serie di argomentazioni sul tema 'Ha senso parlare di filosofia oggi?'. Il 4 maggio Domenico Ungheri si occuperà di 'Sistema immunitario', l'11 Sergio Breda ripercorrerà trent'anni di storia italiana e il 18 Annunciata Razzini riporterà nell'atmosfera della Belle epoque vista tra arte e storia. Il 25 Saniela Cortellini chiuderà con un incontro dedicato all'argomento 'Da orgoglio e pregiudizio alla condizione femminile'. Gli incontri sono gratuiti e ci si dovrà prenotare alla biblioteca di Nerviano chiamando lo 0331/438942. Un modo per rileggere il passato e l'attualità per comprendere meglio il mondo, ma anche per approcciarsi in modo migliore a esso.

