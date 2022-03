Quali sono le sfide che caratterizzano oggi le piccole imprese, ma anche tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale italiano? Se ne parlerà martedì 22 marzo dalle 17.30, alla LIUC in un incontro del ciclo 'Conversazioni in Biblioteca'.

Quali sono le sfide che caratterizzano oggi le piccole imprese, ma anche tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale italiano? Se ne parlerà martedì 22 marzo dalle 17.30, alla LIUC in un incontro del ciclo 'Conversazioni in Biblioteca', in cui verrà presentato il libro di Carlo Robiglio, imprenditore e presidente di Piccola Industria (2017-2021), dal titolo 'Dialogo sulla piccola impresa' (edizioni Il Mulino). Ne discuteranno con lui Federico Visconti, rettore della LIUC, e Alberto Orioli, vicedirettore ed editorialista del Sole 24 Ore.

