Esordio playoff per le 'Cocche'

Il momento decisivo della stagione è arrivato! In settimana la Regular Season ha finalmente sciolto anche le ultime riserve, determinando così la sfidante della Futura Volley Giovani Busto Arsizio negli ottavi di finale dei Playoff Promozione; in questo turno le Cocche avranno il vantaggio del campo, che dovrà essere sfruttato al meglio a partire dal match di domenica al PalaBorsani che vedrà impegnate Lualdi e compagne.

Si tratta già di un’occasione da ricordare per la Futura, poiché quelli che stanno per iniziare saranno i primi playoff disputati in Serie A2: nella scorsa annata infatti non è stata raggiunta la posizione in classifica necessaria per conquistare la postseason, mentre nel 2019/20, stagione d’esordio biancorossa in categoria, è stato il Covid a privare le bustocche di un più che probabile approdo alla fase a eliminazione. La Regular Season ha visto il gruppo di coach Lucchini chiudere al quarto posto il Girone A, a pari punti con San Giovanni in Marignano ma con una differenza set inferiore; gli ultimi turni di campionato hanno visto una Futura più concentrata e meno schiava dei propri errori, qualità che hanno permesso di strappare la vittoria nelle ultime 2 trasferte isolane e nel conclusivo turno casalingo contro Sant’Elia. Il team biancorosso è ora atteso ad un ulteriore salto di qualità: i playoff rappresentano un vero e proprio campionato a parte dove il trionfo finale sarà appannaggio della squadra più concreta dall’inizio alla fine.

Avversaria delle biancorosse in questo storico esordio sarà la Ipag Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore: il team della provincia di Vicenza ha chiuso il Girone B al quinto posto, con lo stesso numero di vittorie della Futura (12) ma con 3 punti in meno in classifica, issandosi fino a quota 35. L’andamento della Ipag è stato assai lineare tra andata e ritorno, con vittorie di prestigio come quella arrivata sul taraflex di Mondovì. Il gruppo guidato dall’ex coach di Marsala Daris Amadio è molto giovane (la più “anziana” è la palleggiatrice Laura Bortoli, classe 1996), con ben 8 atlete nate dopo il 2000; il peso dell’attacco è stato spesso sostenuto dall’opposto Giorgia Mazzon (anch’ella alla Sigel Marsala nella scorsa stagione) e dalla schiacciatrice 24enne Cristina Fiorio, senza dimenticare l’apporto della centrale Denise Meli e del posto 4 Bianca Orlandi. La squadra veneta ha più volte modificato il proprio sestetto base nel corso della stagione, aggiungendo imprevedibilità alla sfida che le Cocche andranno ad affrontare.

"L’occasione è quindi da non perdere, in campo e fuori: vi aspettiamo alle 17 di domenica 20 marzo presso il PalaBorsani di Castellanza, per vivere insieme questa sfida fondamentale. I biglietti saranno disponibili in prevendita sul circuito Ticketmaster a partire dal pomeriggio di venerdì 18 Marzo; ricordiamo che fino a sabato sarà ancora possibile usufruire dell’offerta per società sportive e gruppi scolastici, con cui le comitive di almeno 10 persone che prenoteranno la presenza alla mail biglietteria [at] fvgiovani [dot] com potranno accedere alla gara a metà prezzo" .

Il match verrà, inoltre, trasmesso, come di consueto, in diretta streaming sul canale YouTube di VolleyballWorld; a fine gara, spazio alle interviste postpartita curate da Mattia Andriolo che andranno in diretta sulle pagine Facebook e YouTube.

