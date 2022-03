"Ricordiamo le vittime del Covid"

Venerdì 18 marzo, alle 10.30, Turbigo commemora i suoi cittadini che il virus si è portato via per sempre. E lo fa davanti alla magnolia ed alla targa all'ingresso del cimitero.

L'appuntamento, proprio davanti alla magnolia ed alla targa che erano state messe lo scorso anno all'ingresso del cimitero. E' qui che, venerdì 18 marzo alle 10.30, in occasione della giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, Turbigo renderà omaggio a quei suoi cittadini che, purtroppo, il virus si è portato via per sempre. Un momento di commemorazione, dunque, per i due anni lunghi e difficili con i quali ci siamo trovati a confrontarci. "Il pensiero va a tutti i turbighesi che sono stati colpiti dal Coronavirus e che non ce l’hanno fatta, spesso nella solitudine di una camera di ospedale, senza il calore dei propri cari - scrive il sindaco Fabrizio Allevi - È un aspetto che ha toccato in maniera indelebile ognuno di noi e che ci ha fatto comprendere l’importanza di far parte di una comunità. Per questo vogliamo ricordarli, appunto, di fronte alla magnolia ed alla targa che, nel 2021, avevamo loro dedicato".

