Magenta... ancora 'Mi-To'

Il grande ciclismo ha fatto tappa di nuovo a Magenta. La 'Milano-Torino', infatti, è partita ancora una volta dalla città del nostro territorio.

Bandiere, cappellini, magliette, felpe e gadget ben in vista. L’attesa che si mischiava, inevitabilmente, con le emozioni e la curiosità. E poi gli applausi e le urla di incitamento per questo o quel campione. Pronti via, ancora. Già perché Magenta è di nuovo nel ‘Mi To’. Il grande ciclismo, insomma, che torna in città e lo fa con la Milano-Torino, la classicissima di storia, ricordi e spettacolo. Tutti, allora, sui pedali; tutti fianco a fianco, anche in questo 2022 per vivere i primi momenti della gara. Il ritrovo, l’arrivo delle squadre, le presentazioni dei corridori e, quindi, la bandiera a scacchi… è il momento di andare, insomma, e poco dopo le 11.30, allora, ecco la partenza, direzione Torino.

