'Tuttonatura' torna in piazza

Tuttonatura Festamercato, la tradizionale e grande manifestazione della Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, torna in piazza Mercato a Legnano.

La prima edizione di questo 2022 vedrà la presenza del Mercato dei produttori, delle aziende agricole e delle associazioni di volontariato che hanno aderito.

Come sempre, abbiamo voluto salvaguardare il lavoro dei piccoli produttori, delle aziende agricole e dei piccoli artigiani, farli venire in piazza a proporre i loro buoni prodotti. Tuttonatura si svolgerà in piena sicurezza: per permettere ai cittadini di godere di una passeggiata tra le bancarelle colorate e di acquistare in tutta tranquillità, siamo organizzati per seguire tutte le indicazioni sanitarie, pochi gesti ormai diventati routine, ma che siamo sicuri faranno la differenza per tutelare la sicurezza di tutti.

I protagonisti della giornata saranno gli espositori del mondo del biologico e dell'ecosostenibile, con prodotti provenienti da diverse Regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia, Valtellina, Sicilia, Puglia, ecc... I visitatori tra tanti prodotti troveranno il buon olio dell’Abruzzo di Burgus Vitae, il miele bio di Lorenzo Rigo e di Moretti Paolo, gli squisiti formaggi della Società Agricola delle Tre Cascine, le spezie rare e i sali provenienti da tutto il mondo di Enodia, il cioccolato di Passion Cocoa, i dolci siciliani di Isola dolce, confetture e conserve, frutta e verdura, frutta secca, funghi e tartufi, riso e liquirizia. Cosmetici, erbe e rimedi naturali, stoffe e indumenti del miglior cotone e lana non trattati, oggetti e indumenti in feltro e lana cotta… E poi Bijoux, candele, lavori fatti di legno e accessori di cuoio.

Ci sarà anche la presenza di alcune associazioni di volontariato del territorio, tra cui la L’Aser, L’Anpi, il Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, Amnesty, Cooperativa Sociale la Ruota...

