Trekking attorno a Malpensa, in difesa della brughiera

Dopo il bio Blitz dello scorso dicembre, tornano a far senire la loro voce, dicendo forte e chiaro a SEA: "Cargo City può realizzarsi senza distruggere ulteriormente l’ultimo lembo di brughiera rimasta in Italia". E lo faranno, con una camminata attorno a Malpensa, appunto, in difesa di quest'area.

Dopo il bio Blitz dello scorso dicembre, tornano a far senire la loro voce, dicendo forte e chiaro a SEA: "Cargo City può realizzarsi senza distruggere ulteriormente l’ultimo lembo di brughiera rimasta in Italia". E lo faranno, con una camminata attorno a Malpensa, appunto, in difesa di quest'area e per sostenere la sua inclusione nella 'Rete Natura 2000'. L'appuntamento, allora, è per domenica 20 marzo ('Ticino & Treno Trekking'), lungo un percorso che toccherà, oltre agli ambienti naturalistici di maggior pregio, anche le zone adiacenti all'aeroporto. Il ritrovo è previsto alla stazione ferroviaria di Ferno/Lonate alle 9.15 e da qui partirà la camminata, con una sosta presso il Centro Parco Ex Dogana e l'arrivo a Malpensa T1 alle 12.30. Iscrizioni entro sabato 19 marzo, chiamando il numero 335/6825354 oppure scrivendo all'indirizzo mail salviamoilticino [at] libero [dot] it (quota di partecipazione, 5 euro).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!