In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, in biblioteca a Inveruno un momento di valore in cui parlare con empatia e competenza del tema.

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, in biblioteca a Inveruno un momento di valore in cui parlare con empatia e competenza di un tema che ci coinvolge tutti. 'Tredici sfumature d'autismo', questo il titolo dell'iniziativa che vedrà un dibattito, una mostra (l'esposizione delle opere dei #13illustratori; Jazz Manciola, Dem, Popo, Albo, Magda Castel, Mirko Caruso, La Fille Bertha, Federico De Cicco, Akab, Angelica, Aria, Sara Radaelli e Cevì) e la presentazione del libro 'Enough-Non sei abbastanza' di Valentina Finzi. A moderara sarà Davide Massaro, professore ordinario di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Presenti anche Sarà Volonté (pedagogista clinica) e Federica Parravicini (docente). L'appuntamento, allora, è sabato 2 aprile, alle 10 (per partecipare, è richiesta la prenotazione allo 02/9788121 oppure scrivendo a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it).

