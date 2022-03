Il Comune per l'accoglienza

Già 26 cittadini ucraini in fuga dalla guerra hanno raggiunto Magnago e Bienate, ma, nel frattempo, in Comune si sta ragionando per l'accoglienza di eventuali nuovi arrivi.

Già 26 cittadini ucraini in fuga dalla guerra hanno raggiunto proprio nei giorni scorsi Magnago e Bienate, ma, nel frattempo, in Comune si sta ragionando e ci si sta confrontando per accogliere eventuali e possili nuovi arrivi. "Come Amministrazione comunale - spiega il sindaco Carla Picco - abbiamo, infatti, deciso di mettere a disposizione alcuni locali e strutture, appunto per dare riparo e sostegno ai profughi. Più precisamente, si tratta dell'appartamento del custode delle scuole Elementari magnaghesi (oggi vuoto) e, quindi, dei quattro alloggi in via Morandi, confiscati alla mafia, e destinati ad un progetto solidale. Ritiamo che sia importante, in questo momento, offrire sostegno e aiuto a queste persone in un momento così difficile e terribile".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!