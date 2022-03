Malpensa: ecco anche la bandiera paralimpica

È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano-Malpensa il volo CA00993 di Air China proveniente da Pechino che ha portato in Italia la bandiera paralimpica.

È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano-Malpensa il volo CA00993 di Air China proveniente da Pechino che ha portato in Italia la bandiera paralimpica.

Ad accoglierla per Regione Lombardia, Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Olimpiadi 2026, Sport e Grandi eventi. Lo sventolio di rito all'arrivo è stato preceduto da un benvenuto 'a distanza' del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "In questo momento difficile per l'umanità - ha sottolineato il governatore - accogliamo con grande speranza per la pace in Ucraina e nel mondo, la bandiera paralimpica, simbolo di inclusione e di fratellanza universale nel segno dello sport".

ROSSI: VERSO PARALIMPIADI 2026 - Nel ringraziare i componenti della squadra azzurra paralimpica "per aver tenuto alto a Pechino 2022 l'onore dell'Italia e della Lombardia", Rossi ha confermato il "massimo impegno di Regione per il successo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, Giochi invernali che abbiamo fortemente voluto e che rilanceranno nel mondo l'immagine di eccellenza della nostra meravigliosa regione e l'attrattività del nostro splendido Paese.

Giochi di pace e leale competizione da celebrare insieme, nel rispetto del più puro spirito di fratellanza dell'umanità e del rinnovato motto olimpico: più veloce, più in alto, più forte - insieme".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!