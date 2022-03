Futura: settimana playoff

Siamo entrati nella settimana che condurrà ai playoff per la promozione in serie A1, i primi mai disputati dalla Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Siamo entrati nella settimana che condurrà ai playoff per la promozione in serie A1, i primi mai disputati dalla Futura Volley Giovani Busto Arsizio: nel gruppo biancorosso l'aria è elettrica, e in attesa di sapere quale sarà la nostra avversaria – Montecchio o Martignacco sono le possibili antagoniste – c'è grande fermento per Gara 1 degli ottavi di finale, che si disputerà alle 17 di domenica 20 marzo presso il PalaBorsani di Castellanza.

In vista di questa storica occasione, vogliamo agevolare tutte le società sportive e i gruppi scolastici che avranno il piacere di sostenerci in questo esordio: le comitive di almeno 10 persone potranno accedere all’impianto pagando la metà! Il numero totale del gruppo può comprendere anche gli accompagnatori che vorranno assistere al match.

I prezzi canonici per l’ingresso alle gare di campionato sono i seguenti: TRIBUNA ROSSA (disposta sui lati lunghi del campo): 10 euro biglietto intero, 5 euro ridotto under 13; TRIBUNA VERDE (disposta sul lato corto del campo): 7 euro biglietto intero, 5 euro ridotto under 13.

Ciò significa che, ad esempio, per un gruppo di 20 persone composto da 10 ingressi interi e 10 under 13 che volesse accomodarsi in Tribuna Rossa, l’importo totale per la comitiva sarebbe di soli 75 euro invece di 150!

Prenotare i biglietti è semplicissimo: da oggi e fino alla serata di sabato 19 Marzo sarà sufficiente inviare una email alla casella biglietteria [at] fvgiovani [dot] com indicando il nome della società sportiva o del gruppo scolastico, la scelta della tribuna (Rossa/Verde), il numero di biglietti richiesto (con distinzione tra interi e ridotti) e il nome e il numero di telefono della persona che farà da riferimento per la prenotazione.

A seguito della conferma da parte della società, il ritiro dei biglietti avverrà direttamente alle casse del PalaBorsani a partire dalle 15.30 di domenica 20 marzo. Il pagamento potrà essere finalizzato in fase di prenotazione tramite bonifico bancario (verranno inviate le necessarie istruzioni) oppure in contanti al momento del ritiro dei biglietti. Per qualsiasi informazione sull’iniziativa, non esitate a contattarci presso la casella email biglietteria [at] fvgiovani [dot] com.

