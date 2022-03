Protezione Civile verso l'Ucraina

Sono giornate frenetiche, piene di riunioni e attività, per cercare di alleviare le sofferenze alle popolazioni dell'Ucraina. Lo testimonia bene Sara Bettinelli, dopo una riunione con il Consiglio Direttivo Protezione Civile CCV-Milano in qualità di Consigliere Metropolitano Delegato: "Il materiale donato questa settimana dalla nostra Comunitá e dalle Comunità dell’Alto Milanese è partito… La prima missione umanitaria a cui abbiamo contribuito è iniziata".

