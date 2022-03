La location perfetta

I matrimoni pomposi ormai sono di altri tempi, ogni aspetto delle nozze va verso uno stile casual. Molto in voga è il tema natural-chic.

I matrimoni pomposi ormai sono di altri tempi, ogni aspetto delle nozze va verso uno stile casual. Molto in voga è il tema natural-chic, il quale riesce a coniugare in modo perfetto eleganza e naturalezza. Ville con ampi giardini, antiche winery, luoghi magici e ricchi di storia immersi nella natura, si prestano per fare da cornice ad un matrimonio dall’atmosfera festosa, informale e chic. Per gli allestimenti si prediligono materiali e tessuti naturali. Tavoli in legno allestiti con romantici runner e coppe piene di fiori renderanno il ricevimento unico. Perfetto per coloro che scelgono un matrimonio più intimo è invece il wedding weeekend, un modo speciale per regalare agli ospiti e a se stessi un’esperienza unica ed indimenticabile. Nell’organizzazione di un wedding weekend, la scelta della location riveste una particolare importanza poiché deve offrire diverse occasioni di svago e divertimento. Spopolano anche matrimoni organizzati fuori dalla propria città o provincia, questo è un cambiamento enorme per le coppie di futuri sposi italiani, che hanno sempre visto i ‘Destination Wedding’ come una tipologia di nozze riservata alle ricche coppie di stranieri. E anche se non si sceglie un luogo esotico e molto lontano, questo non vuol dire che non sia un passo avanti. Si può scegliere il proprio posto del cuore in Italia. L’attenzione all’ambiente e all’inquinamento ha da qualche tempo interessato anche l’organizzazione dei matrimoni e questa tendenza sarà ancora più presente nei matrimoni del 2022. Le coppie sensibili ai problemi ambientali potranno scegliere tra antichi poderi e masserie, agriturismi ed alberghi ecocompatibili. Si può optare per catering che utilizzano prodotti a Km 0, floral designer che sono orientati alla lavorazione di produzioni locali. Ai matrimoni continua ad essere presente la bomboniera, modo in cui gli sposi ringraziano amici e parenti per aver condiviso con loro il loro giorno più bello ed assume un significato simbolico profondo. Non si tratta solo di seguire le regole del bon ton ma di consolidare e condividere il ricordo di una giornata indimenticabile. Anche per le bomboniere si possono scegliere materiali eco-friendly. Si prediligeranno bomboniere a km 0, confezionate con prodotti biologici, o in alternativa bomboniere solidali che prevedono donazioni.

