Nosate 'abbassa' la luce

Rincaro delle bollette dell’energia elettrica: a Nosate si è pensato bene di ridurre l’illuminazione pubblica dei lampioni in alcuni orari.

"Spegni la luce!” Quante volte nelle nostre abitazioni i nostri anziani ci ricordavano questo piccolo gesto, ma di grande importanza anche economica, pur di risparmiare qualche soldo per la bolletta dell’energia elettrica. E a Nosate, alla fine, lo si è messo in pratica; per il rincaro delle bollette dell’energia elettrica, infatti, il sindaco Roberto Cattaneo ha pensato bene di ridurre l’illuminazione pubblica dei lampioni di alcuni tratti di strade dalla mezzanotte fino alle sei del mattino, in particolare lungo il marciapiede che costeggia la chiesetta di Santa Maria in Binda “L’ idea è venuta dopo avere ricevuto la bolletta di gennaio (4.500 euro solo per un tratto di strada di via Roma) - spiega il primo cittadino - In pratica il doppio rispetto a quelle che arrivavano prima! Da qui l’iniziativa, non certo provocatoria, di ridurre l’illuminazione di circa 55 lampioni anche al centro del paese, pur lasciando per ragioni di sicurezza accese quelle della strada provinciale”.

