"Ciao Danilo: punto di riferimento per tutta Nosate"

La comunità di Nosate piange Danilo Colpo. La vita dedicata al suo paese: l'impegno nel mondo della politica cittadina e in quello dell'associazionismo".

Dalla politica locale al mondo dell'associazionismo: lui c'era sempre. Una figura sulla quale sapevi di poter contare in ogni momento. C'era da dare il suo contributo, insomma, eccolo pronto. Perché Danilo Colpo era un vero e proprio punto di riferimento per Nosate e per i nosatesi. Era, sì perché purtroppo oggi non c'è più. Volato via, lasciando un grande e immenso vuoto in tutta la comunità. "Non ti sei mai tirato indietro! Sei sempre stato presente e ricorderemo in particolare la tua bontà, sì perché sei stato un uomo “perbene”, leale e benvoluto da tutti - ha scritto l'attuale gruppo di 'Nosate Nuova' sui banchi della maggioranza in consiglio comunale, con il quale aveva condiviso il percorso amministrativo". Lui che negli anni '90 aveva cominciato la sua attività in Amministrazione comunale come consigliere, per poi essere riconfermato cinque anni dopo e nel 2004 prendere anche l'incarico di vice sindaco. Assieme poi il ruolo di referente dell'associazione Combattenti e Reduci, ma anche una presenza fondamentale a fianco del gruppo della fiaccolata e in parrocchia. "La tua generosità ad impiegare tempo e la tua voglia di fare per dare sempre una mano ci mancheranno tanto". E mancheranno a tutti, a Nosate in primis, più in generale nell'intero territorio attorno.

