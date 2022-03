Che festa per il Carnevale!

Dopo due anni di chiusura, il cortile dell'Oratorio di Bernate Ticino è tornato a riempirsi di bambini e famiglie che per l’occasione sono arrivati mascherati. Un pomeriggio di giochi, musica e una golosa merenda offerta a tutti i partecipanti.

Un pomeriggio di festa e divertimento quello di sabato 5 marzo all’Oratorio di Bernate Ticino. Dopo due anni di chiusura, il cortile è tornato a riempirsi di bambini e famiglie che per l’occasione sono arrivati mascherati. Un pomeriggio di giochi, musica e una golosa merenda offerta a tutti i partecipanti. Tante le forze in campo per garantire la buona riuscita dell’evento: i tanti volontari, il gruppo di animatori che ha pensato e realizzato un grande luna park organizzato a stand, i loro educatori che li hanno accompagnati e guidati in questa prima esperienza, il Comitato Rioni che ha offerto la merenda per tutti e infine, non per importanza, don Germano che ha permesso la realizzazione di tutto. Una giornata che segna finalmente un punto di partenza per ricominciare a vivere l’oratorio con tutte le sue attività. Appuntamento dunque ogni domenica pomeriggio dalle 14.30!

