Morelli, Colombo e Zucchetti: medaglia d'onore

Mario Morelli, Pietro Colombo e Virginio Zucchetti. A loro, deportati di San Giorgio nei campi di sterminio nazisti, in memoria, il sindaco Walter Cecchin ha consegnato una medaglia d'onore ritirata dai parenti rendendo così omaggio a una parte di storia del paese.

"E' stato emozionante - ricorda il primo cittadino del municipio di piazza Quattro Novembre - incontrare e ascoltare le parole dei ricordi dei parenti e il discorso di una donna speciale come la senatrice Liliana Segre che ogni volta mi stupisce per la lucidità e coerenza delle sue parole".

Cecchin apre poi lo spazio a una riflessione personale intrisa di emozione auspicando di sentire queste presenze con lui al fine di poter essere sostenuto nel suo impegno di primo cittadino: "Oggi più che mai - aggiunge - in questi terribili giorni di guerra sento la mancanza di questi saggi dai ricordi lontani che possano raccontare alle giovani generazioni, che non hanno coscienza di cosa siano le atrocità della guerra". Una riflessione che ha voluto condividere come un abbraccio con tutti i suoi concittadini e in cui ha fatto risuonare nella sua voce anche le note delll'inno nazionale.

