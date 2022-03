8 marzo: la Versus regala lezioni di difesa personale

Una lezione gratuita di difesa personale e un mese di frequenza in regalo a chi si iscriverà ai corsi l'8 marzo. È questo il gesto concreto di aiuto alle donne in occasione della loro festa proposto dalla Versus, la rinomata palestra di arti marziali di via Giusti 1 a Legnano.

Una lezione gratuita di difesa personale e un mese di frequenza in regalo a chi si iscriverà ai corsi l'8 marzo. È questo il gesto concreto di aiuto alle donne in occasione della loro festa proposto dalla Versus, la rinomata palestra di arti marziali di via Giusti 1 a Legnano.

"Siamo da anni impegnati nel settore della difesa personale femminile - ricorda il M° Guido Colombo - anche con l'organizzazione di corsi gratuiti. Ne abbiamo tenuti sia in collaborazione col comune di Legnano sia con quello di Cerro Maggiore e sempre con gradissimo successo anno dopo anno. Abbiamo quindi pensato ad un gesto semplice ma concreto per celebrare degnamente l'8 marzo. Quest'anno la ricorrenza cade di martedì, il giorno della settimana in cui alle 21 teniamo il nostro corso di difesa personale nella sede di Via Giusti 1 a Legnano. Il direttivo societario ha così deciso di aprire le porte a tutte le donne che vogliano provare una lezione del nostro metodo di autodifesa, un programma pensato per essere allo stesso tempo estremamente semplice ed efficace. Non ci limiteremo però a questo. Tutte le donne che dopo la prova vorranno iscriversi al nostro corso riceveranno in regalo per l'8 marzo un mese di frequenza gratuita".

La Versus da ormai vent’anni è attiva a Legnano nel campo della difesa personale, anche con corsi di formazione per militari e forze dell’ordine. Per informazioni si può contattare il 339/3670263 oppure scrivere a: info [at] ssversus [dot] com o consultare il portale www.team-versus.com o la pagina www.facebook.com/SocietaSportivaVersus.

