Foto che raccontano volti e emozioni. Immagini di alcune anziane ospiti in casa di riposo a Castano, scattate da Diego Colombo e che, in occasione della Festa della Donna, diventeranno una mostra. Si intitola 'Angeli con le rughe', appunto l'iniziativa dello stesso Colombo promossa in Villa Rusconi e curata da Franco Gualdoni. L'inaugurazione, allora, martedì 8 marzo, alle 18.30, mentre la mostra sarà aperta il 9, 10 e 11 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, e il 13, dalle 10.30 alle 12.30.

