'Turbigo per l'Ucraina'

Una raccolta di beni di prima necessità a Turbigo per aiutare la popolazione ucraina, ormai da giorni, purtroppo, costretta a vivere i terribili momenti della guerra.

Una raccolta di beni di prima necessità a Turbigo per aiutare la popolazione ucraina, ormai da giorni, purtroppo, costretta a vivere i terribili momenti della guerra. Più nello specifico, c'è bisogno di cibo in scatola di ogni genere, cioccolato, medicinali e kit di primo soccorso, coperte e sacchi a pelo, abbigliamento invernale e intimo. Le consegne, poi, potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12, all'ufficio Onoranze Funebri Cardani in via Allea, dal lunedì al venerdì dalle 15 in via Arbusta 10 e il sabato dalle 9.30 alle 16 all'International Kettlebell Lifting Academy di via Nosate 42 (per portare il materiale fuori orario, contattare il 334/7315021). Grazie, inoltre, all'organizzazione dei rappresentanti turbighesi della Federazione italiana kettlebell, è stato aperto un canale di consegna direttamente al confine ucraino (principalmente Polonia).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!