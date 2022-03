'TurbigoBus': nuova gestione

Cambio di gestione per il 'TurbigoBus', ora affidata alla ditta 'Boldini' Autonoleggio Srl di Castano Primo. Il servizio sarà attivo nella mattinata di mercoledì.

Cambio di gestione per il 'TurbigoBus', ora affidata alla ditta 'Boldini' Autonoleggio Srl di Castano Primo. Il servizio sarà attivo nella mattinata di mercoledì, in concomitanza con il giorno di mercato e vedrà l’anticipo di quindici minuti delle corse.

“E’ un'iniziativa importante – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali, Manila Leoni - che permette alle persone più anziane o con difficoltà a camminare di raggiungere tranquillamente la piazza mercato e altri punti strategici di Turbigo (i negozi della via Allea, il cimitero, il supermercato U2), senza faticare nel portare le borse della spesa. In questa nuova gestione abbiamo, inoltre, richiesto una più accurata attenzione all’utenza, chiedendo all’autista di aiutare le persone più in difficoltà a salire”.

