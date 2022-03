"Al fianco del popolo ucraino"

Raccolta di beni di prima necessità, accoglienza dei rifiugiati e raccolta fondi: la Conferenza dei Sindaci dell'Alto Milanese in prima linea per aiutare l'Ucraina.

Raccolta di beni di prima necessità, accoglienza dei rifiugiati e raccolta fondi: la Conferenza dei Sindaci dell'Alto Milanese in prima linea per dare il suo aiuto all'Ucraina. Tre, allora, le modalità di sostegno studiate e messe in campo. Da una parte, infatti, ecco appunto la raccolta di generi di prima necessità, indumenti e materiale medico-sanitario (tutto il materiale verrà gestito direttamente dai sindaci, unitamente alle associazioni di volontariato Caritas, Croce Rossa Italiana e altre realtà); quindi, chi vorrà potrà accogliere i profughi in fuga dalla guerra (compilando l'apposito modulo, dove inserire le indicazioni necessarie, da inviare, poi, a segreteria [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it). Infine, sarà possibile anche effettuare una donazione all'inizitiva 'Sos Ucraina Altomilanese' (IBAN IT7610103032420000063126862).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!