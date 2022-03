Nikole: prima bimba rifugiata ucraina nata in Italia

L'ospedale è quello di Rho; lei, invece, Nikole, la prima bimba rifugiata ucraina nata in Italia. La mamma l'ha messa al mondo proprio nelle scorse ore, dopo aver affrontato in gravidanza il lungo viaggio dalla sua città, Ternopil.

L'ospedale è quello di Rho; lei, invece, Nikole, la prima bimba rifugiata ucraina nata in Italia. La mamma l'ha messa al mondo proprio nelle scorse ore, dopo aver affrontato in gravidanza il lungo viaggio dalla sua città, Ternopil (dove viveva con il compagno e un'altra figlia di 8 anni), appunto, alla Lombardia. "Fino a qualche settimana fa una vita come tante - ha scritto il governatore lombardo, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook, dando il benvenuto alla piccola - Poi, il 24 febbraio inizia la guerra e il compagno viene richiamato alle armi, ma prima di andare a combattere dedice di far partire subito moglie e figlia verso il confine con la vicina Polonia, per cercare da qui di raggiungere la nonna nel nostro Paese. Ci vogliono tre giorni, in un viaggio che normalmente richiederebbe poche ore e, finalmente, ecco il ricongiugimento con la madre". Fino al 28 febbraio, quando la donna viene ricoverata in travaglio presso il nosocomio di Rho. "E poco dopo la mezzanotte nasce una bellissima bambina di 3000 gr, con il papà che è riuscito a vederla in videochiamata - prosegue Fontana - La speranza, ovviamente, è che tutta la famiglia si possa presto riunire, a casa, in pace. Nel frattempo, qui loro sono al sicuro".

