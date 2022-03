Fiaccolata contro la guerra

Tutti insieme per ribadire quel "No" chiaro e preciso contro la guerra. Ad Arconate, il prossimo 7 marzo, ecco una fiaccolata per la pace in paese.

Tutti insieme per ribadire quel "No" chiaro e preciso contro la guerra. Un messaggio che risuonerà, allora, forte e chiaro il prossimo 7 marzo, quando ad Arconate il Comune ha organzzato una fiaccolata per la pace. Il ritrovo, alle 21, sarà in Comune e da qui si percorrerano via Roma, viale della Concordia, via Volta, via Beata Vergine, arrivando in piazza Libertà per le testimonianze e le riflessioni. "E' importante che partecipino tutti: cittadini, associazioni, scuole, parrocchia, attività commerciali - scrivono i promotori - Tutti coloro che dicono "No" alla follia sanguinaria della guerra".

