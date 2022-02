'Arconate in Salute': un pomeriggio dedicato alla prevenzione. Martedì 8 marzo, dalle 14.30 alle 18, visite senologiche gratuite per tutte le donne arconatesi

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, l’Amministrazione comunale di Arconate, in collaborazione con l’Associazione Salute Donna Onlus (sezione di Magenta), organizza un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla lotta al tumore al seno. L'appuntamento ('Arconate in Salute') è martedì 8 marzo, dalle 14.30 alle 18, presso l’ambulatorio comunale di piazzale Aldo Moro, dove sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita per tutte le donne arconatesi. È obbligatoria la prenotazione al 320/6887338, il martedì dalle 16 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 12. Sarà possibile sostenere le attività dell’associazione Salute donna Onlus con un contributo economico libero.

