Ex Rede: cittadini e commercianti

La riqualificazione degli spazi va a loro beneficio. E, per attuarla, occorre quindi coinvolgerli in prima persona. Il Comune di Parabiago dà il via libera al terzo step per quanto concerne il progetto di rigenerazione urbana dell'area ex Rede ascoltando la voce dei cittadini "Per progettare assieme - spiega in una nota - nuovi modi di abitare in città".

Lunedì 28 febbraio alle 21 si svolgerà il primo dei tre incontri previsti alla scuola Media 'Rancilio' di Villastanza. Martedì primo marzo, alla stessa ora, saranno i commercianti a essere coinvolti in sala consiliare. Alle frazioni di San Lorenzo e Ravello, sempre nella sala delle assemblee civiche, si rivolgerà invece l'attenzione della serata di mercoledì 2 marzo con inizio alla stessa ora.

"Le vostre idee, proposte e osservazioni - afferma il sindaco Raffaele Cucchi - sono importanti per poter progettare spazi che rispondano alle esigenze della città, vi aspettiamo quindi per lavorare insieme".

