Le voci del gospel per ridare luce e vita alla chiesa di Villastanza

Il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha organizzato un concerto solidale per la raccolta fondi destinata al restauro dell’edificio storico.

Parabiago ha vissuto una serata all’insegna della musica, della solidarietà e della comunità. Sabato 29 novembre 2025 nella suggestiva cornice della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso si è tenuto un concerto gospel il cui ricavato sarà interamente destinato ai lavori di restauro dell’edificio sacro di Villastanza deturpato da mano scriteriata tre anni orsono.

Protagonista dell’evento è stata il coro gospel Al Ritmo dello Spirito, formazione nota per la sua capacità di unire potenza vocale, emozione e spiritualità. Un repertorio coinvolgente, fatto di grandi classici della tradizione gospel e di brani moderni, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale carico di energia e speranza anche in prossimità del Natale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente il progetto di restauro della chiesa, un luogo che rappresenta non solo un punto di riferimento religioso, ma anche un simbolo storico e identitario per l’intera comunità di Villastanza, una delle frazioni di Parabiago.

«La partecipazione della cittadinanza è fondamentale – spiegano dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini– perché ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Questo concerto è un modo per unire le persone attorno a un obiettivo comune, attraverso la forza della musica».

Il gospel, con i suoi ritmi travolgenti e i suoi messaggi di fede, rinascita e solidarietà, si è rivelata la scelta perfetta per una serata che vuole essere non solo un momento di raccolta fondi, ma anche di condivisione e speranza..

L’invito è stato rivolto a tutta la cittadinanza e ai sostenitori del patrimonio locale: partecipare ha significato contribuire in modo concreto alla tutela di un bene prezioso per Villastanza, vivendo al tempo stesso un’esperienza musicale di grande valore.

La disponibilità dei posti a sedere che offre la chiesa principale di Parabiago, circa 500, è stata superata grazie alla partecipazione non solo delle persone del luogo, ma anche a quella di parecchie autorità lionistiche fra cui spiccavano il Governatore Lorenzo Paolo Terlera del Distretto 108 Ib1, il Segretario Distrettuale Massimo Donato, il responsabile distrettuale GST Carlo Vergani nonché il PDG Gino Ballestra.

Dopo una brevissima presentazione a cura del Cerimoniere distrettuale e socio del Club organizzatore Patrizia Guerini Rocco sono intervenuti il padrone di casa Don Maurilio Frigerio, il Presidente del Club Marco Menghini nonché l’immediato Past Presidente del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Francesco Munafò sia per ringraziare per l’utilizzo gratuito del tempio sia per sottolineare il grande lavoro fatto dai soci Lion nel coinvolgere così tanti ospiti e non da ultimo per omaggiare di un ricordo il Presidente del Coro Silvia Bollettin che ha ridotto il cachet del Coro per contribuire alla causa.

Il Governatore ringraziando per l’invito si è complimentato con il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini che non solo sa fare, sa far fare ma riesce anche a far conoscere le necessità locali: ovunque ci sia un bisogno lì ci sono i Lion.

Il concerto gospel non è stato solo un appuntamento musicale, ma un vero e proprio momento di comunità, capace di unire persone diverse nel segno della solidarietà e del bene comune. Un successo che lascia il segno e che già fa guardare con entusiasmo alle prossime future iniziative.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!