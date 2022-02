"Condanna congiunta"

Un messaggio congiunto di condanna all'attacco Russo in Ucraina, da parte di 'Civitas' e 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio', i due gruppi in consiglio comunale.

Un messaggio congiunto da parte di 'Civitas' e 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio', i due gruppi di maggioranza e opposizione sui banchi del consiglio comunale robecchettese. "Condanniamo il vile attacco Russo all'Ucraino perpetrato nelle scorse ore e ancora in corso, in piena violazione dell'ordine Mondiale - scrivono - Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in questi giorni di fortissima sofferenza. La guerra è sempre una scelta esecrabile e da condannare, non può essere in alcun caso strumento per la risoluzione di diatribe internazionali tra Stati. Auspichiamo un immediato cessate il fuoco e un ritorno al dialogo al tavolo della diplomazia. L'orologio della storia non deve tornare all'ora più buia vissuta dalla nostra Europa e il valore della libertà e libera scelta dei popoli deve essere difeso e salvaguardato ad ogni costo".

