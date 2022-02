Carnevale in oratorio

Maschere e condivisione: si festeggia assieme il Carnevale. L'appuntamento, organizzato dalla Comunità Pastorale Santa Maria in Binda e dal Comune, è in oratorio a Robecchetto.

Maschere e condivisione: si festeggia assieme il Carnevale. L'appuntamento, organizzato dalla Comunità Pastorale Santa Maria in Binda e dal Comune, è in programma sabato 5 marzo in oratorio a Robecchetto. Alle 14, allora, ecco il ritrovo, quindi alle 14.15 prenderanno il via laboratori e giochi danzanti e, alle 15.30, spazio allo spettacolo di intrattenimento con numeri circensi e di abilità, gag comiche, sculture di palloncini e presentazione dei bambini in maschera. E la festa continuerà, poi, con chiacchiere e zucchero filato.

