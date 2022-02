Futura Volley: rush finale in Regular Season

Terza trasferta consecutiva per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, che nella penultima giornata di Regular Season cerca punti importantissimi per determinare il proprio piazzamento in classifica.

Terza trasferta consecutiva per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, che nella penultima giornata di Regular Season cerca punti importantissimi per determinare il proprio piazzamento in classifica: la squadra di coach Lucchini dovrà affrontare un nuovo viaggio isolano su un campo difficile e contro una squadra in forma, ma il match della scorsa settimana ha fatto tornare la necessaria fiducia tra le biancorosse.

La Futura è infatti reduce dalla bella vittoria esterna contro la Sigel Volley Marsala, e i 3 punti conquistati sul campo siciliano hanno rilanciato le quotazioni bustocche in vista della volata finale nella stagione regolare: le Cocche hanno nel mirino i prossimi due match per rilanciarsi nelle parti altissime della classifica del Girone A e conquistare la migliore posizione possibile nella griglia playoff. Per fare ciò, le biancorosse sanno di dover mettere sul terreno di gioco la stessa convinzione vista nell’ultima gara, utile anche a ribaltare alcune situazioni complicate fino alla conquista dell’intera posta in palio.

Per Busto è previsto quindi un viaggio in Sardegna, sul taraflex del Volley Hermaea Olbia: la formazione guidata in panchina da coach Dino Guadalupi è una diretta inseguitrice della Futura in classifica, grazie ai 32 punti conquistati nelle precedenti 18 gare. Olbia ha disputato le ultime due gare in trasferta, strappando due fondamentali vittorie sul campo di Sant’Elia e soprattutto su quello di San Giovanni in Marignano: in entrambe le occasioni la top scorer sarda è risultata essere Sofia Renieri, vero e proprio punto di riferimento offensivo nello schieramento della Hermaea. L’opposto ex Macerata ha occupato il posto nello starting six delle ultime due gare in diagonale con la giovane palleggiatrice Veronica Allasia; Miilen e Maruotti sono i martelli di posto 4, la coppia Barbazeni-Gerosa è schierata al centro e la formazione tipo è completata dal libero Caforio.

Come per lo scorso match, la Futura giocherà in leggero anticipo rispetto al solito: la partenza della gara è fissata per le 15 di domenica 27 febbraio, e si disputerà presso il Geopalace di Olbia. Come sempre, il match sarà visibile in diretta streaming collegandosi al canale YouTube di VolleyBallWorld.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!