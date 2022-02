Cartelli in diversi punti del paese. Un messaggio chiaro e preciso di civiltà e rispetto per l'ambiente che ci circonda ("Buscate non è un posacenere...").

Cartelli in diversi punti del paese. Un messaggio chiaro e preciso di civiltà e rispetto per l'ambiente che ci circonda ("Buscate non è un posacenere. Non offuscare la bellezza con le tracce del tuo passaggio. Buscate è più bella se la curiamo insieme"). Li hanno Legambiente Circolo 'Ticino' Gruppo di Buscate, preparati con il patrocinio del Comune, per invitare a non gettare per terra i mozziconi di sigaretta. "La qualità è fatta di piccoli gesti di civiltà, come quello di spegnere le sigarette e buttare le cicche negli appositi contenitori - scrivono - Il nostro territorio è come il salotto di casa. Evitiamo di sporcare lo spazio che abitiamo".

