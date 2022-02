Borse di studio 'Alberto Moroni'

Scomparso nel 2004, Alberto Moroni è ancora vivo nei ricordi dei castellanzesi. E la sua memoria, anche quest'anno, rivivrà attraverso l'indizione di borse di studio a lui dedicate.

Insegnante e giornalista. E grande amante di quella Castellanza che ha sempre raccontato con passione e competenza. Per un quotidiano locale e come fondatore e direttore del periodico della Castellanzese calcio 'Neroverdi alè'.

"La borsa di studio - spiega il Comune in una nota - è rivolta agli studenti residenti a Castellanza e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado Isis Cipriano Facchinetti di Castellanza".

Il riconoscimento economico avrà il valore di 500 Euro e sarà riconosciuto, si legge sempre all'interno della nota, "Allo studente che si sarà particolarmente distinti negli studi conseguendo una media scolastica pari o superiore a otto alla fine del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2021-22".

Per potersi candidare occorrerà mandare la propria richiesta tra il 28 febbraio e il 28 marzo, insieme con la dichiarazione rilasciata dala scuola, all'indirizzo e [dot] sartori [at] comune [dot] castellanza [dot] va [dot] it. La consegna del riconoscimento sarà effettuata durante il tradizionale 'Facchinetti day'.

