Soccorritori con la Croce Azzurra

La Croce Azzurra di Buscate cerca soccorritori esecutori 118. Il corso è già partito, ma si fa sempre in tempo a salire a bordo di questa realtà molto attiva sul territorio dell'Altomilanese e non solo.

Per diventare soccorritore occorre avere tra i 18 e i 75 anni. Le lezioni si svolgono il giovedì dalle 21 in poi presso l'aula consiliare del Comune di Buscate in piazza San Mauro e per iscriversi basta mandare una mail a: formazione [at] croceazzurrabuscate [dot] org o un messaggio al numero 346/8119236. È richiesto il green pass rafforzato.

