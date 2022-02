'Puliamo il Naviglio', assieme

L’unione fa la forza, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire che fa pulizia. Allora, pronti con palette, sacchetti, guanti e si è ripulito il Naviglio dai rifiuti.

L’unione fa la forza, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire che fa pulizia. Allora, pronti con palette, sacchetti, guanti e tutto il necessario ed ecco che, l’altro giorno, un gruppo di cittadini (con loro anche il sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli) si sono dati appuntamento per ‘liberare’ il fondo e le sponde del Naviglio (in asciutta) dai rifiuti, purtroppo, abbandonati nel corso d’acqua. “Prendiamoci cura del nostro territorio, tutti assieme”, alla fine il messaggio che è risuonato forte e chiaro durante lo scorso sabato pomeriggio e che si spera possa rimanere stampato nella testa per il presente ed il futuro. “Ringrazio le le persone, i ragazzi e i bambini che hanno partecipato a questa giornata ecologica (‘Puliamo il Naviglio’, come l’hanno ribattezzata) - ha commentato proprio il primo cittadino - Rispettare l’ambiente che ci circonda è fondamentale”. “Un’attività, promossa dall’Amministrazione comunale e autorizzata dal Consorzio Est Ticino Villoresi che ha avuto largo seguito - ha ribadito Alessandro Folli, presidente dello stesso ETVilloresi - Si è trattato di un vero e proprio gesto d’amore dei boffaloresi nei confronti dello storico canale che attraversa il loro e il nostro territorio. Grazie al sindaco Doniselli per aver organizzato questo momento ‘ecologico’ pubblico e grazie a tutti i miei concittadini, che hanno preso parte con tanto entusiasmo e voglia di fare”.

