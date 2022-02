Il Partito Democratico di Magenta cerca di risalire in vetta alle preferenze presentando a candidato sindaco Vincenzo Salvaggio detto Enzo.

Il Partito Democratico di Magenta cerca di risalire in vetta alle preferenze presentando a candidato sindaco Vincenzo Salvaggio detto Enzo, insegnante di religione cattolica alla scuola primaria e già assessore a lavori pubblici ed edilizia nella giunta Invernizzi che ha governato la città fino a cinque anni fa.

La sua candidatura, la cui ufficializzazione ha potuto contare sulla presenza di ben dieci primi cittadini del territorio, è sostenuta anche dalla lista civica Magenta Percorsi, nata dai tavoli di confronto e lavoro portati avanti dal partito di opposizione negli scorsi mesi.

“Le nostre priorità sono quelle che ci hanno portato a ribattezzare questa campagna elettorale ‘Cambiamo passo’: bisogna cambiare passo su tante cose, a partire dal rapporto con i cittadini - spiega Salvaggio - L’attuale giunta è stata assente, sia nelle piccole cose sia nei grandi progetti. Bisogna prestare attenzione al territorio, al decoro urbano, ma anche alla capacità di progettare: in cinque anni non c’è stata un’opera pubblica davvero progettata. Dobbiamo poi saper agganciare le grandi opportunità, come il PNRR, come quelle offerte dalla vicinanza con Milano e senza dimenticare le Olimpiadi invernali del 2026”.

Contestualmente alla discesa in campo, Salvaggio ha lasciato il ruolo di capogruppo dei democratici in consiglio comunale: “Nei prossimi mesi voglio dedicarmi pienamente all’ascolto e al confronto con cittadini, rappresentanti di associazioni e del mondo produttivo”.

"MAGENTA HA BISOGNO DI CAMBIARE PASSO..."



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!