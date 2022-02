Liceo: 'Erasmus Plus'

Il Liceo linguistico di Arconate e d’Europa conferma, sempre di più, la sua politica linguistica per un’internazionalizzazione autentica.

Si è aperta in questi giorni, con un meeting tra docenti, la prima fase del progetto 'Erasmus Plus'; il Liceo linguistico di Arconate e d’Europa conferma, infatti, la sua politica linguistica per un’internazionalizzazione autentica. Dopo aver ottenuto l’accredito ufficiale dal progetto Erasmus Plus, si è costituito un team di lavoro composto da 16 alunni delle classi Terze e 4 docenti referenti (il professor Biasibetti e le profossoresse Re, Bellucci e Baroni) per lavorare sul tema ‘United in diversity’ che, partendo dal motto dell'Unione Europea, vuole far scoprire ai ragazzi la ricchezza della diversità anche nella vita di tutti i giorni.

I partner dello scambio saranno alunni e docenti di un liceo di Kouvola, cittadina del sud della Finlandia. Nei prossimi mesi primaverili partiranno i lavori nel Twinspace di eTwinning e attività online in occasione della festa d'Europa; nell’autunno 2022 i ragazzi finlandesi arriveranno di persona ad Arconate, ospiti presso le famiglie dei liceali. Gli studenti di Arconate potranno invece volare in Finlandia nella primavera del 2023.

Il Liceo di Arconate e d’Europa, come scuola 'Erasmus Plus', diventa quindi una porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati dall’Unione Europea, per favorire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, in particolare quella multilinguistica, e la presa di consapevolezza dell’European Citizeship attraverso il dialogo e lo scambio interculturale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!