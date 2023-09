Il liceo di Arconate e d’Europa ha deciso di organizzare per la giornata di mercoledì 27 settembre un particolare evento didattico e informativo.

Il liceo di Arconate e d’Europa, in ossequio alla propria vocazione internazionale e con la profonda attenzione che ha sempre dedicato agli studenti nell’offrire soluzioni che permettessero di rendere l’approccio a nuove culture un aspetto essenziale dell’insegnamento, ha deciso di organizzare per la giornata di mercoledì 27 settembre un particolare evento didattico e informativo. Dedicato a tutti gli studenti con l’ambizione o la curiosità di conoscere il mondo al di fuori dei confini nazionali e di intraprendere un’esperienza come quella Erasmus o di scambio, è stato pensato l’evento 'Perspectives from Finland and Beyond', un appuntamento che rientra all’interno del lungo lavoro che da tempo sta svolgendo il LAE (E-Twinning, Erasmus+, Transalp – tutte iniziative di cui vi abbiamo parlato su queste pagine), per rendere questa tipologia di progetti una risorsa stabile, consolidata e disponibile per i ragazzi. Si svolgerà presso le aule di Villa Annoni a Cuggiono a partire dalle ore 14.45 e vedrà la presenza del Preside di plesso, Dott. Marcora, dei responsabili di progetto italiani, Dott.sa Leopardi, Dott.sa Antonini, Dott.sa Rossetti, Dott.sa Re e i rispettivi finlandesi e danesi, Dott.sa Mika Rissanen e Dott. Larsen– i quali potranno rispettivamente presentarne i dettagli e le modalità di svolgimento. Seguiranno le testimonianze di tutti gli studenti che già hanno potuto beneficiare di queste iniziative (in Finlandia e in Danimarca), affinché anche i più curiosi possano porre ogni domanda. Le conclusioni saranno lasciate alle parole del Preside Marcora, grande sponsor di questo tipo di iniziative, il quale inaugurerà di seguito la mostra “United in Diversity”, che raccoglie fotografie e immagini dell’esperienza vissuta dai ragazzi che hanno già aderito al programma. L’iniziativa è patrocinata dall’Unione Europea, riconoscerà un attestato di partecipazione ed è aperta alla partecipazione di tutti previa registrazione: https://forms.gle/apwwyHBXYR65FNMG7

