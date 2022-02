Arte e spagnolo in biblioteca

'Corsi nel cassetto': a Robecchetto con Induno, la biblioteca civica 'Alda Merini' di via Novara, propone due appuntamenti: il primo di lingua spagnola, il secondo di arte.

In primavera è tempo di frequentare i 'Corsi nel Cassetto', l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Per Leggere, il sistema bibliotecario che coordina i servizi delle biblioteche di pubblica lettura dei 57 Comuni soci del Sud Ovest Milanese e che sono organizzati nelle sedi bibliotecarie.

A Robecchetto con Induno, la biblioteca civica 'Alda Merini' di via Novara, propone due corsi: un corso di lingua spagnola, cui bisogna iscriversi entro il prossimo 7 marzo e il corso di Arte e Creatività dal titolo 'Carezze d’Arte' – Laboratori al femminile, cui invece per iscriversi ci sarà tempo fino al prossimo 23 marzo.

Per informazioni e iscrizioni occorre consultare il sito web ufficiale di “Corsi nel Cassetto”: www.corsinelcassetto.net.

Il corso di spagnolo ha un costo di 150 euro, prevede un ciclo di 10 lezioni, si svolgerà tra marzo e giugno 2002, ha l’obiettivo di mettere il partecipante in condizioni di poter esprimersi in maniera semplice ma efficace nella propria vita quotidiana. La docente è Sandra Lambertoni, laureata in Mediazione Linguistica e Culturale indirizzo giuridico ed economico presso l’Università Statale di Milano. Ha vissuto e studiato a Madrid, Stati Uniti e Londra. In base alle nuove regole vigenti, per poter frequentare il corso sarà necessario essere in possesso del super green pass.

Il corso d’arte, invece, ha un costo di 75 euro, prevede un ciclo di cinque lezioni, si terrà tra marzo e maggio 2022, è pensato dalle donne per le donne per scoprire diverse tecniche artistiche. È curato da “Spazio MaValà” che nasce nel 2019 dal desiderio di tre professioniste e colleghe, di costruire insieme un progetto d’Arte, Creatività e Bellezza (Marta Cartacci Servici, Valentina Finzi e Laura Garavaglia). Anche in questo caso per partecipare sarà necessario essere in possesso del super green pass.

