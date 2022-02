Comune: digitalizzazione

Al momento il discorso è fermo a Sportello unico per l'attività edilizia e Sportello unico per le attività produttive. Tutte le altre comunicazioni avvengono in forma tradizionale, pur con l'innesto di alcune app e di YouTube. L'Amministrazione comunale di Arluno retta dal sindaco Moreno Agolli vuole però imboccare con decisione la strada della digitalizzazione piena.

Al momento il discorso è fermo a Sportello unico per l'attività edilizia e Sportello unico per le attività produttive. Tutte le altre comunicazioni avvengono in forma tradizionale, pur con l'innesto di alcune app e di YouTube. L'Amministrazione comunale di Arluno retta dal sindaco Moreno Agolli vuole però imboccare con decisione la strada della digitalizzazione piena. Con il fine di essere sempre più capillarmente vicina ai cittadini bisognosi di rivolgersi all'apparato comunale per le più svariate incombenze burocratiche e di rendere sempre più tecnologico il rapporto con essi.

"In ottemperanza alle norme Covid - si legge nel piano triennale verso l'implemento della digitalizzazione approntato dal comune - è stato ridotto al minimo il contatto con il pubblico al di fuori di appuntamenti prestabiliti, per ottenere appuntamenti con gli uffici sono state implementate delle piattaforme di prenotazione sul sito Web. Nel triennio 2022-2024 ci si pone il traguardo di estendere queste piattaforme anche a servizi che al momento accettano prenotazioni soltanto per telefono come a esempio gli appuntamenti con il sindaco e quelli con l'addetto al Consorzio dei Navigli".

Il passaggio successivo, chiarisce sempre il documento programmatico, consisterà nell'estensione all'App Io e a un'eventuale App dedicata. Aa riguardo, il Comune ha deciso di dare vita a un gruppo di lavoro appositamente deputato a elaborare gli elementi guida del nuovo corso della digitalizzazione. Una volta compiuto questo step, la parola passerà all'Ufficio per la transizione digitale che, si legge ancora nel documento, "curerà le operazioni". Arluno e la digitalizzazione stanno insomma sempre più per tendersi la mano e percorrere insieme il sentiero di una maggiore snellezza burocratica a tutto beneficio dei cittadini.

