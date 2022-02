L’ingresso a Bergamo Sposi è gratuito, previa registrazione (obbligatoria) sul sito della manifestazione (https://fierabergamosposi.it/).

Si è aperta venerdì pomeriggio alla Fiera di Bergamo la 24a edizione di Bergamo Sposi, il Salone dedicato alle coppie ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo in collaborazione con Promoberg. L’apertura al pubblico è stata preceduta dalla cerimonia d’inaugurazione con le autorità, la benedizione impartita da monsignor Giulio Dellavite, Segretario Generale della Curia di Bergamo, e il tradizionale taglio del nastro.

Durante la cerimonia tutti gli intervenuti hanno ringraziato le settanta imprese per aver creduto nella manifestazione, fornendo una rappresentanza significativa di una filiera che a Bergamo coinvolge circa 1.300 imprese e oltre 12mila addetti, con ricadute, non solo economiche, molto importanti. Alberto Capitanio e Ornella Schenatti di Ecspo, nel ricordare l’edizione totalmente digitale dello scorso anno, hanno evidenziato come la fiera in presenza consente dei rapporti e dei confronti che restano fondamentali per le imprese e per il pubblico. Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, ha sottolineato l’importanza della ripartenza in fiera, per un comparto che ha sofferto molto e che merita tutto il sostegno possibile. Fabio Sannino, presidente di Promoberg Srl, ha rilevato quanto la fiera dedicata al matrimonio dia una carica piena di sentimenti ed emozioni. Ferruccio Rota, presidente del Consiglio comunale di Bergamo, ha portato i saluti del sindaco Giorgio Gori e, nel ricordare quanto abbia sofferto Bergamo negli ultimi da anni, ha posto l’accento sull’importanza di ripartire anche grazie a un salone dedicato agli affetti più cari, che apre il cuore della gente. Giorgia Gandossi, deleghe alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero della Provincia, nell’osservare che spesso le giovani coppie incontrano molte difficoltà, ha augurato loro di vedere coronato i loro sogni, soprattutto nel segno dell’amore. La deputata Rebecca Frassini ha ricordato i provvedimenti del governo per sostenere i settori in difficoltà, come le fiere e la filiera del wedding; la coperta (vedasi soldi) era corta, ma sono arrivati dal Mise contributi a fondo perduto di 60 milioni di euro per le imprese del settore eventi (wedding, intrattenimento, hotellerie, restaurant e catering). L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, la bergamasca Lara Magoni, ha spronato le imprese del wedding di fare quello che faceva lei quando, campionessa di sci, ogni volta che si ritrovava in ginocchio, si rialzava e guardava oltre. C’è voglia da parte di tutti, soprattutto dei giovani, di amore. Regione Lombardia non farà mancare il suo sostegno per le imprese della filiera del wedding. Prima del taglio del nastro, monsignor Giulio Dellavite ha improprio la benedizione, citando una preghiera celtica da parte delle madri, delle mogli e delle figlie, che benedicevano gli uomini che salpavano per l’oceano verso un lungo viaggio. “Il Signore sia sopra di noi per proteggerci, davanti a noi per guidarci, dietro di noi per difenderci e dentro di noi per benedirci”. Presenti anche Filippo Caselli, Cesare Rossi e Giulio Zambelli di Confesercenti, Carlo Conte di Promoberg e il consigliere regionale Niccolò Carretta.

Il pubblico ha poi cominciato a girare tra gli stand, alla ricerca della soluzione migliore per il proprio matrimonio. Complessivamente sono una settantina gli espositori presenti a Bergamo Sposi, in rappresentanza di oltre 150 brand della filiera Wedding e cerimonie, distribuiti su oltre 2.400 metri quadrati della manifestazione, tra la Galleria centrale e i due foyer laterali. Sei le province lombarde rappresentate, con una netta prevalenza di Bergamo (49 imprese), seguita da Brescia (8 imprese) e poi Milano, Lecco, Monza Brianza e Lodi. Rappresentanti nazionali e stranieri nei settori dell’Editoria e dei portali web (Roma, Palermo e Madrid) mentre nel settore Viaggi di Nozze è presente l’Ente di promozione del turismo della Malesia di Parigi.

L’ingresso a Bergamo Sposi è gratuito, previa registrazione (obbligatoria) sul sito della manifestazione (https://fierabergamosposi.it/), da presentare stampata o su smartphone prima dell’ingresso in fiera. Ai visitatori è richiesto il Green pass rafforzato (non è quindi valido il solo tampone) che sarà verificato all’ingresso dal personale qualificato. E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 e la verifica della temperatura e del codice di prenotazione, mentre all’interno della fiera saranno adottate tutte le misure previste dalle normative per garantire una visita in sicurezza. I bambini sino a 12 anni di età possono accedere senza bisogno della prenotazione online. Gli stessi sono esclusi dall’obbligo del Green pass rafforzato.

