Odori da fertilizzanti

Si chiamano molestie olfattive e, oltreché il naso, mettono a dura prova anche la pazienza e la calma. Il discorso è emerso anche ad Arluno dove alcuni abitanti hanno espresso lamentele chiedendo soprattutto di capire da dove potesse originare il problema. Arrivata sul tavolo del sindaco Moreno Agolli, la lagnanza è stata esaminata con cura e il primo cittadino, dopo aver compiuto gli accertamenti del caso, ha potuto indicare la causa con chiarezza: impiego di alcuni fertilizzanti.

Insomma, niente scarichi promananti da qualche industria ma una lavorazione dovuta ad attività agricola. "Le segnalazioni di molestie percepite in prevalenza nelle ore serali e notturne in diverse vie del paese - ha sentenziato il sindaco arlunese - sembrano poter essere riconducibili alla concimazione dei campi. Nel nostro territorio vengono infatti utilizzati diversi tipi di fertilizzanti, dal letame al compost, dal polline al liquame, con differenti effetti odorigeni spesso confondibili con sostanze chimiche".

Il discorso, però, non si conclude qui. Agolli si è infatti impegnato a trasmettere ad Arpa, Ats e Città Metropolitana le segnalazioni che gli sono pervenute. E a loro chiederà di effettuare controlli specifici, vista anche la necessità per chi usa fertilizzanti di avere una specifica autorizzazione. E intanto invita i cittadini a tenere alta la guardia e a inviare altre eventuali segnalazioni in merito.

