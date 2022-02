Cinque lezioni, il sabato pomeriggio nella palestra di via del Pozzo e dove protagonisti sono i ragazzi delle scuole Medie e Superiori. Corso di 'Skate-Lab'.

Cinque lezioni, il sabato pomeriggio nella palestra di via del Pozzo e dove protagonisti sono i ragazzi delle scuole Medie e Superiori. Volete imparare ad andare con lo skateboard? Allora, l'appuntamento che fa al caso vostro è lo 'Skate-Lab' organizzato dai giovani dello spazio 'O-Ratio' (laboratorio delle idee).

E, dopo la prima lezione sabato scorso (12 febbraio), adesso si proseguirà fino al 12 marzo. Per iscriversi, mail spazioratio [at] gmail [dot] com oppure 339/1101114 (il corso è completamente gratuito).

