"Pietre d'inciampo a ricordo"

Istanza del Partito Democratico di Turbigo per chiedere all'Amministrazione la posa di tre pietre d'inciampo, a memoria dei turbighesi vittime della deportazione nazifascista.

In ricordo di quei cittadini che furono vittime della deportazione nazifascista. Già in tante altre città e e Comuni d'Italia e d'Europa, ormai, sono un riferimento importante e fondamentale per tenere viva, tra le generazioni, la memoria di quanto, purtroppo, accaduto e, così, ecco che a Turbigo il circolo locale del Partito Democratico ha presentato un'istanza, per chiedere all'Amministrazione comunale che si attivi, posando anche qui le cosiddette 'pietre d'inciampo'.

"Riteniamo che l'adesione a tale iniziativa sia un atto doveroso da parte di qualunque istituzione, al fine del mantenimento della memoria storica del nostro Paese e quale significativa "presa di posizione" contro il riaffermarsi di ideali fascisti ed antidemocratici, potendo inoltre rappresentare in paese una sorta di "parziale risarcimento morale" per la grave offesa alla comunità determinata dalla presenza di una via del paese vergognosamente intitolata ad un gerarca fascista, sostenitore delle leggi razziali e corresponsabile della barbarie nazifascista - dice il segretario del PD 'Moro Berlinguer', Simone Meazza".

Più nello specifico, ad oggi, tre i nominativi di cittadini turbighesi che, da alcune ricerche effettuate dallo stesso gruppo, furono deportati nei lager nazisti, perdendo la vita.

"Si tratta di Achille Motta (nato nel 1898 e morto il 25 marzo 1945 nel campo di concentramento di Dachau), Pietro Gilardoni (classe 1907, deceduto il 10 aprile a Gusen-Mauthausen) e Paolo Rizzoli (nato nel 1900 e morto il 18 marzo 1945 durante il bombardamento che colpì il treno che lo stava conducendo a Mathausen) - conclude Meazza - Se da una parte, dunque, si chiede al sindaco e alla giunta di aderire, appunto, all'iniziativa 'Pietre d'inciampo', pianificando, successivamente, la posa, in parallelo facciamo appello affinché venga fatta un'ulteriore analisi per verificare se, nel nostro Comune, vi siano stati ulteriori turbighesi deportati nei lager nazisti, individuarne i nomi e la loro storia, avvalendosi della collaborazione delle associazioni e delle istituzioni legate alla conservazione storica cittadina, e, pertanto, pianificare la sistemazione di altre pietre".

