Academy Coldiretti Giovani

Debutta in Lombardia la nuova Academy di Giovani Impresa, la scuola strategico-politica diretta agli imprenditori under 30 di tutta Italia, pensata per sostenere la crescita dirigenziale delle nuove generazioni di agricoltori.

Si tratta di un percorso di informazione e confronto – spiega la Coldiretti Lombardia – elaborato in collaborazione con Inipa Coldiretti Education che si sviluppa in una serie di incontri, online e in presenza – precisa la Coldiretti regionale –, con un programma che spazia dagli scenari europei alle scelte del Pnrr, fino ai driver del cibo del futuro.

“Sono oltre tremila le imprese agricole giovani in Lombardia, a cui si aggiungono quei ragazzi e ragazze che affiancano i genitori nella gestione quotidiana dell’azienda – afferma Carlo Maria Recchia, delegato di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – Tutti loro rappresentano il futuro della nostra agricoltura e del nostro agroalimentare: diventa fondamentale quindi far crescere queste nuove generazioni con l’obiettivo di renderle consapevoli e autorevoli, attraverso momenti di conoscenza e confronto, per garantirgli l’accesso alla conoscenza e all’informazione di quanto succede intorno a noi a livello territoriale, nazionale e internazionale”.

L’iniziativa – conclude la Coldiretti Lombardia – toccherà tutte le regioni italiane, in un tour che coinvolgerà i giovani agricoltori in momenti di approfondimento guidati da testimonianze di referenti di area, tecnici da Bruxelles, testimonial del territorio, professori universitari e ricercatori per invitare i giovani interessati ad avvicinarsi ad una cultura sindacale ed economica, diventando parte integrante di Giovani Impresa per contribuire allo sviluppo del settore.

