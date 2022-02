"Ciao Lucia, donna speciale"

I ricordi che, inevitabilmente, fanno capolino nei cuori e in testa. L'ultimo saluto a Lucia Cerini dall'associazione 'Cuore di Donna'. "Una persona speciale e straordinaria".

I ricordi che, inevitabilmente, fanno capolino nei cuori e nella testa. Le parole che si mischiano con le emozioni (tante, tantissime) e, poi la voce (quella di 'Cuore di Donna', di cui faceva parte) a raccontare, appunto, la donna speciale e straordinaria che era.

"Ciao Lucia (Cerini), ci mancherai...", negli occhi e sui volti le lacrime che, ormai da ore e ore, continuano a scendere, ma assieme pure la consapevolezza che anche se, purtroppo, oggi non c'è più, portata via dalla malattia, alla fine rimarrà per sempre accanto a ciascuna di loro.

"Perché lei era così, volontaria attiva e punto di riferimento della nostra associazione - raccontano - Una splendida persona che non ha avuto una vita semplice, ma che ha sempre affrontato le difficoltà con il sorriso sulle labbra. Una donna eccezionale che non si è mai arresa anche quando la malattia ha avuto la meglio. Mancherai a tutte noi e grazie per l’amicizia e per tutto ciò che di bello hai donato all’associazione con la tua presenza e la tua voglia di vivere. Un grazie enorme per quello che sei stata e sempre sarai; e un ringraziamento particolare alla tua famiglia, per avere espresso il desiderio di devolvere all’associazione ciò che era destinato in fiori".

